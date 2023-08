video Oggi il primo allenamento per Natan col Napoli: le immagini da Castel di Sangro

vedi letture

Per quanto riguarda il resto della squadra - si legge nel report del club - Gollini, Zielinski, Zedadka e Osimhen hanno svolto lavoro in gruppo. Mario Rui, Gaetano, Saco e Kavaratskhelia hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie.

Your browser does not support the video tag

Natan