Vieri: "Inter troppo forte, mai visto una Roma così". Ventola d'accordo: "Due categorie diverse"

vedi letture

Nel corso dell'ultima diretta Twitch della 'Bobo TV', Christian Vieri ha espresso un giudizio piuttosto netto sulla vittoria dell'Inter sulla Roma: "Sembrava che alla squadra di Mourinho non interessasse andare in attacco. Se hai dei giocatori infortunati che fai, non giochi più? Se arrivi sulla trequarti, devi mandare Lukaku a fare la guerra uno contro uno con dei palloni taglianti. Non ho mai visto una Roma così, non è concepibile. L'Inter è troppo forte, fa quello che vuole".

Questo invece il parere di Nicola Ventola: "C'è stata solo una squadra in campo: l'Inter ha avuto vita facile nella costruzione con i braccetti, creava sempre gioco. La Roma cercava la palla lunga su Lukaku, i difensori la recuperavano facilmente e la squadra ripartiva. La partita è stata tutta così, fino al gol di Thuram. La Roma non può fare una prestazione così: hai dei giocatori, devi sfruttare le loro caratteristiche. E invece si sono confrontate due categorie completamente diverse: la Roma è stata in balia dell'Inter dall'inizio alla fine".