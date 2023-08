Vieri: "L'Inter non è la più forte della Serie A. Arnautovic obbligato a fare 15-20 gol"

Bobo Vieri, nel corso della diretta Twitch di ieri sul proprio canale, ha parlato anche dell'Inter e dell'attacco costruito per Simone Inzaghi: "L'Inter non è la più forte del campionato, sono andati via Dzeko e Lukaku e il problema è lì davanti. Sapete quanto è bravo Dzeko a far gol e far far gol. Lukaku comunque non ha fatto bene tranne gli ultimi due mesi lo scorso anno, però se sta bene i suoi gol li fa".

"Non può segnare solo Lautaro, Arnautovic obbligato a fare 15-20 gol"

"Hanno preso Thuram ed Arnautovic e sono curioso di vederli, una cosa è giocare a Bologna e una cosa è giocare titolare nell'Inter e sei obbligato a fare 15-20 gol. Ha bisogno di un altro attaccante, non può far gol solo Lautaro", ha detto l'ex centravanti nerazzurro.