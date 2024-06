Pavard: "Seguivo il calcio in tv e tenevo d'occhio l'Inter da un po'. Ora Milano è casa mia"

Lunga intervista ai microfoni di GQ per Benjamin Pavard, attualmente impegnato a Euro2024 con la Francia, che ha parlato così dell'Inter. "Seguivo da vicino il calcio in TV e tenevo d'occhio l'Inter da un po'. Nella mia carriera ho giocato molto come terzino destro, ma volevo mettermi alla prova in una difesa a tre come difensore centrale. L’ho vista come una buona occasione per esprimere il mio valore. Ho potuto integrarmi facilmente e ho trovato un ambiente familiare molto bello. Sono venuto all’Inter per vincere trofei, quindi la mia scelta è stata quella giusta", le parole riportate da linterista.it.

"Milano è diventata la mia casa. È una città che respira calcio. Sono già stato in ambienti simili dove c'è un forte attaccamento al club, ad esempio al Lille, dove ho iniziato la mia carriera. Quello che ho trovato all'Inter è eccezionale, i tifosi ci sostengono costantemente; può davvero fare la differenza durante le partite. La forza dell'Inter è lo spirito di squadra. Non sentiamo questa unità solo tra i titolari, ma anche tra tutti coloro che sono presenti alle partite".