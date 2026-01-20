Zamorano: "Lautaro respira gol, lo vedo solo all'Inter. Esposito? Ha un futuro luminoso"

Ivan Zamorano è uno degli attaccanti più iconici che hanno vestito la maglia dell'Inter, se non altro per quell'1+8 sulla schiena che gli ha permesso di rimanere nella mente di tutti i tifosi nerazzurri. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il cileno ha spiegato come la squadra di Chivu può far male all'Arsenal, ovvero senza snaturarsi, credendo nel sistema del tecnico rumeno: "Ha cancellato il 5-0 di Monaco dalla mente. Basta pensare che questi giocatori siano un gradino sotto a quelli dei Gunners".

Non poteva mancare un elogio a Lautaro Martinez, che sta attraversando un momento di fiducia totale: "Conosce le sue potenzialità gigantesche, ma può ancora migliorare. Non lo vedo da nessun'altra parte che non sia l'Inter". Zamorano elenca le doti del Toro, evidenziando il suo modo di giocare da guerriero, senza dare mai una palla persa, la capacità di far respirare i suoi in qualunque zona del campo e poi ovviamente il gol, che ha nel sangue e nel corpo: "La rete la respira, ha un radar che gli dice dove sia la porta".

Infine c'è Pio Esposito, che invita a rimanere calmo e stare vicino a chi è più grande: "Ha un futuro luminoso, quanto non possiamo ancora dirlo. Non parlavamo di un centravanti 'naturale' e italiano come lui da tanto tempo. Sarà il 9 dell'Italia e se non gioca titolare all'Inter è perché ha davanti due mostri".