Zoff: "Calhanoglu gioca a tutto campo, centrocampista totale. Contro l'Atletico Inter favorita"

Nel suo intervento ai microfoni di Tuttosport di oggi, l'ex portiere e allenatore Dino Zoff esalta le doti dell'Inter e Lautaro Martinez a pochi giorni dalla disputa della sfida tra nerazzurri e Atletico Madrid, che vale il passaggio ai quarti di Champions League 2023/24: "Il Toro è straordinario, ma non c’è solo lui. L’Inter è forte in tutti i reparti: hanno un grandissimo centrocampo, una difesa molto solida e anche un portiere bravo come Sommer, che ha dimostrato grande affidabilità. Calhanoglu? Non gioca solo davanti alla difesa. Si muove a tutto campo e va oltre il ruolo che avrebbe sulla carta. È un centrocampista totale".

Chi passerà il turno?

"L’Inter ce la può fare. I nerazzurri hanno buone possibilità e qualcosa in più dell’Atletico, dove pesa l’assenza di Morata".

L'ex portiere ha parlato anche della sfida in panchina Diego Pablo Simeone e Simone Inzaghi, allenati dall'ex portiere ai tempi della Lazio e ora avversari a distanza: "Adesso sembra facile dirlo, ma già più di 20 anni fa si intravedevano in loro doti importanti. Simeone per età era più pronto, ma pure Simone era sempre molto attento e sul pezzo. Aveva quella curiosità che poi ti porta ad allenare", spiega Zoff.