Ufficiale Allerta rossa in Toscana, arriva il rinvio di Pisa-Mantova: si giocherà domani alle 15

Alla fine è arrivato il comunicato tanto atteso in merito alla gara fra Pisa e Mantova programmata per questo pomeriggio alle ore 17:15. La gara, come preannunciato, è stata infatti rinviata a domeni alle ore 15:00. Di seguito il comunicato della Lega B in merito:

Rinvio gara PISA – MANTOVA e contestuale riprogrammazione

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

-vista l’ordinanza n. 0016588 di oggi, sabato 15 marzo 2025, della Prefettura di Pisa con la quale “…in base agli avvisi di criticità meteo diramati dalla Regione Toscana (…) la situazione di emergenza per rischio idrogeologico in questa provincia si attesta ancora oggi sul livello massimo, rappresentato dal codice rosso (…)” e che “…pertanto, in sede di Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), sentito il parere espresso del Sindaco di Pisa e del Questore e informati per le vie brevi il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno (…), è emerso inequivocabilmente ed all’unanimità che non è possibile disputare in data odierna la competizione in oggetto, per motivi legati, oltre che all’allerta meteo massima, alla incolumità personale e alla sicurezza…”;

- in considerazione anche del rispetto dovuto verso le priorità che caratterizzano in tali casi il lavoro delle Istituzioni, delle Forze dell'Ordine e degli altri organismi deputati alla sicurezza del territorio;

- sentite le Società coinvolte;

- tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

dispone

il rinvio della gara PISA - MANTOVA, valida per la 30ª giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, programmata per oggi sabato 15 marzo 2025, e la contestuale riprogrammazione della stessa il giorno domenica 16 marzo 2025 alle ore 15.00.