Arrivato dal Brescia in questo mercato di gennaio il neo attaccante dell’Ascoli Leonardo Morosini ha parlato in conferenza stampa svelando di essere stato, in passato, in Curva Sud con il nonno durante un Ascoli-Cittadella: “Conoscevo già la città di Ascoli e posso vantare anche una presenza in curva con mio nonno. In campo c’era mio fratello Tommaso (in bianconero nella stagione 2012-13), che segnò anche, e mentre i miei genitori andarono in tribuna io e mio nonno preferimmo la curva. - continua Morosini passando poi al presente e al futuro - Da quando sono arrivato sono accadute tante cose, esordio con gol, contestazione, cambio di allenatore, un po’ tutto, ma, dopo 6 mesi in cui ho giocato solo tre spezzoni in A col Brescia, qui mi sono sentito subito vivo. Ruolo? Ormai non lo so più, mi sento una seconda punta, ma ho giocato per lo più come trequartista, ma anche come esterno, mentre a inizio carriera ho fatto la mezzala nel 3-5-2”.