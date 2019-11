Ascoli, Zanetti: "100 panchine? Ventura ne ha 1000. Mi interessa vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in vista della trasferta di Salerno e del traguardo delle 100 panchine in carriera: “Questa settimana è stata intensa e abbiamo lavorato con morale alto e fiducia dopo la vittoria contro il Cosenza. Mi aspetto una sfida combattuta e difficile come ogni settimana, la Salernitana in casa vorrà vincere, ma troverà di fronte un avversario con lo stesso intento. 100 panchine? È un bel traguardo, ma Ventura ne ha collezionate oltre mille. Numeri a parte, mi interessa far punti con l’Ascoli domani. - continua Zanetti parlando del calendario – Ho una rosa ampia e in Coppa avrà l’occasione di far giocare chi è stato impiegato meno finora. Se poi avrò bisogno chiamerò qualche ragazzo che sta facendo bene in Primavera e merita un po' di visibilità”.