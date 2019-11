Ascoli, Zanetti fa 100: contro la Salernitana il mister taglia il nastro

© foto di Andrea Rosito

Come riferiscono i canali ufficiali della Lega B, quella di sabato contro la Salernitana sarà una partita molto speciale per il tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti, che taglierà il traguardo della 100° panchina in carriera tra i pro. Bilancio in attivo, per così dire, con 42 vittorie, 30 pareggi e 27 sconfitte.

Il suo esordio fu in Serie C, alla guida del SudTirol, e non fu positivo, anche se poi c'è stato il riscatto: allora, il 13 agosto 2017, il Mestre, in Coppa Italia, stese 3-0 i tirolesi. Proprio le Coppe, lo hanno visto protagonista 8 volte, la Serie C 72, la B 13 e altri tornei post season 6.