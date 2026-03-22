Bari-Carrarese 0-3, le pagelle: Longo sbaglia tutto, Hasa 10 di altri tempi

Risultato finale Bari-Carrarese: 0-3



BARI

Cerofolini 5,5 - Non può granché sui gol, ma ne subisce comunque due.

Pucino 5 - Il raddoppio di Abiuso arriva dal suo lato, male male oggi.

Dal 74' Cavuoti 4 - Entra e regala il gol del tris agli avversari.



Odenthal 5 - Malissimo in anticipo, oggi risulta molto lento.

Cistana 5,5 - Il meno peggio del reparto, ma la difesa a tre non è il suo pane e si vede.

Dickmann 5,5 - Non riesce ad arginare i pariruolo avversari.

Dal 61' Pagano 6 - Mette un pallone perfetto sulla testa di Cuni che effettivamente la spinge in porta, ma col braccio.

Maggiore 5,5 - Non riesce ad imporre il suo ritmo oggi.

Artioli 6 - Prova a dare ordine al reparto senza grosso successo.

Dal 71' Traoré 6,5 - Riesce quasi a segnare, ma Bleve fa il miracolo e il Dio del calcio decide che dovrà essere gol sbagliato-gol subito.

Dorval 5 - Non incide, e non riesce a rendersi protagonista con le sue sgroppate.

Esteves 5 - Un tiro, e poco più: gioca comunque in un ruolo non suo.

Dal 69' Piscopo 5 - Non si ricordano palloni toccati.

Rao 6 - L'unico a crederci davvero, viene poi insensatamente sostituito.

Moncini 5 - Non riesce ad incidere in nessun modo in avanti, se non con una spizzata di testa estemporanea.

Dal 75' Cuni 5 - Ha una ottima occasione per riaprirla, ma ci mette il braccio e non la testa.

Moreno Longo 4 - Voto molto generoso: in una gara che poteva solo vincere schiera un undici con sei difensori, un attaccante, un centrocmpista offensivo e tanti mediani poco propositivi.

CARRARESE

Bleve 7 - Risponde benissimo su Traoré, poi comanda la difesa.

Calabrese 6,5 - Sicuro nel controllare la retrovia.

Oliana 6 - Partita ordinata e molto diligente.

Illanes 6,5 - Ci mette tanta grinta e anche molta cattiveria agonistica.

Dal 46' Imperiale 6 - Gestisce bene il ritmo dei suoi.

Zanon 7 - Mette in mezzo il cross che regala il primo gol ai suoi.

Dal 69' Bouah 7 - Segna un gol da attaccante vero.

Parlanti 6,5 - Ordinato nella gestione del pallone.

Zuelli 7 - Super nella gestione dei tempi di gioco, regista di altri tempi.

Dall'82' Lordkipanidze sv -

Hasa 8 - Fa le due fasi in maniera micidiale, e si muove come un 10 di altri tempi: partita che fa capire perché il Napoli ha puntato su di lui.

Rouhi 7 - Grande inserimento e ottimo diagonale per il gol che apre le porte alla super vittoria di oggi.

Dal 57' Belloni 6 - Accompagna bene la manovra.

Abiuso 7,5 - Sontuoso sia sottoporta che come assistman, la decide lui.

Rubino 5,5 - L'unico un po' fuori dalla partita, complice l'aver provato ad incidere in un momento un po' morto dei suoi.

Dal 46' Finotto 6,5 - Fa un lavoro sporco fondamentale per i suoi.

Antonio Calabro 8 - Ha favorito la maturazione di Hasa, trasformato Abiuso in un goleador e tanto altro: questa partita è la sua masterclass.