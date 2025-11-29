Bari, il ds Magalini: "Proviamo vergogna, chiediamo scusa ai tifosi!"

Nel post partita di Empoli-Bari il direttore sportivo dei baresi Giuseppe Magalini ha condiviso alcune considerazioni dopo la pesante sconfitta della formazione di Vincenzo Vivarini contro quella di Alessio Dionisi:

“Proviamo vergogna, siamo venuti per chiedere scusa ai tifosi. Non credo che questo sia il trend per andare avanti, così vuol dire toccare il fondo. Bisogna cambiare tendenza, siamo venuti per chiedere scusa, ogni cosa da dire sarebbe superfluo. Abbiamo cambiato allenatore, in questo momento è tutto sbagliato.

Abbiamo cambiato allenatore per cambiare le cose, se non ci riusciamo valuteremo altre cose. Se non ce lo lasciano fare noi andremo a casa“. Le parole del dirigente del Bari sono state riprese dai colleghi di PianetaBari.com.