Breda sulla Samp: "D'Angelo scelta diversa rispetto al passato. Mi piace"

Ospite delle colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Roberto Breda, tecnico dalla lunga esperienza in Serie B ha analizzato alcuni dei temi del torneo cadetto a poche ore da via dell'ottavo turno di campionato:

In B la Samp ha cambiato allenatore. Ora tocca a D'Aagelo.

“Lo dirà il tempo. Per la prima volta dopo un po' la Samp è andata su scelte differenti. D’Angelo conosce bene la categoria. Ha creato percorsi importanti. E mi dà l’idea di essere una brava persona. Mi piace come tipo di abbinamento: la Samp deve tornare a fare campionato diverso e con lui può farlo”.

Le retrocesse ancora faticano.

“La Cremonese sembrava che con Pecchia fosse ripartita. Il Verona va un po così. Al di là della qualità dei calciatori devi trasformare un gruppo in una squadra. Quando sei una retrocessa dai per automatica l’idea di tornare in Serie A. Ma non sempre riesci a ricreare le motivazioni che sono fondamentali”