Ufficiale Carrarese, colpo in mezzo al campo: arriva in prestito Giovane dall'Atalanta

vedi letture

Il centrocampista Giovane è un nuovo calciatore della Carrarese. Il classe 2003 si è infatti trasferito in Toscana in prestito dall'Atalanta. Questo il comunicato del club marmifero:

"Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo temporaneo dalla società Atalanta B.C., del calciatore Samuel Giovane, che si legherà alla squadra apuana sino al 30 giugno 2025. Il centrocampista, classe 2003, spicca per la sua duttilità contraddistinta sia nella fase di possesso palla nella costruzione del gioco con peculiarità nell’accompagnare la manovra offensiva in fase di transizione. Un classico mediano “box to box”, capace di accelerazioni palla al piede senza disdegnare la fase di interdizione e recupero della sfera. Si tratta di caratteristiche che rendono il ventunenne un profilo impiegabile in più posizioni tra il centrocampo e la difesa.

Dopo un inizio di carriera tra le fila delle giovanili del Cesena, nel 2019 il passaggio all’Atalanta, un percorso di 4 anni che ha portato il ragazzo di Lugo dall’Under 18 fino all’Under 23 della squadra lombarda. Nel 2023 ha preso parte all’entusiasmante spedizione mondiale di Nunziata, con la maglia della Nazionale Under 20, perdendo solo in finale contro l’Uruguay. Lo scorso anno, invece, il talento azzurro, ha collezionato 33 presenze tra Serie B e Coppa Italia con la maglia dell’Ascoli, mettendo a referto anche un assist".