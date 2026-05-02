Palermo, Giovane: "Felice della fiducia che mi dà Inzaghi. Vincere aiuta a vincere"

Dopo la vittoria ottenuta contro il Catanzaro, il centrocampista del Palermo Samuel Giovane ha commentato: "Vincere aiuta a vincere, ancora una volta abbiamo dimostrato il carattere della nostra squadra - evidenzia TuttoPalermo.net -. Adesso pensiamo al Venezia, solo dopo ai play-off. Sono molto contento della fiducia che mi sta dando l’allenatore, non giocavo 90 minuti da tempo. Sono arrivato un po’ stanco ma ho disputato una buona partita.

L’importante è la vittoria della squadra, peccato per il gol mancato. È stato un buon test, una squadra che potremmo ritrovare ai play-off. Abbiamo capito il livello a cui siamo adesso. Siamo stati bravi a reagire partendo dallo svantaggio, è un segnale importante che ci dà fiducia. Oggi chi ha giocato meno ha dimostrato di essere coinvolto e all’altezza della situazione".