Ufficiale Catanzaro-Aquilani è finita: arriva il comunicato della risoluzione consensuale

Dopo il saluto del tecnico sui propri canali social, anche il Catanzaro ha annunciato l'addio con Alberto Aquilani, e il suo staff, comunicando la risoluzione del contratto.

"US Catanzaro 1929 comunica di aver definito la risoluzione consensuale dei rapporti contrattuali con il tecnico Alberto Aquilani e con i componenti del suo staff: Cristian Agnelli, Fabrizio Tafani, Luigi Falcone e Alessandro Rubichini. La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento al mister e ai suoi collaboratori per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della loro esperienza in giallorosso e rivolge a tutti i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera".

Ora l'ex centrocampista è dunque libero di firmare con il Sassuolo, con cui ha trovato già un accordo, e iniziare la sua avventura alla guida degli emiliani in Serie A.