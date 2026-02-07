Catanzaro, Aquilani: "Partita resa difficile dal vento. Vittoria meritata"

Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta dal suo Catanzaro per 2-0 contro la Reggiana. Queste le sue dichiarazioni: «Abbiamo vinto meritatamente. Dobbiamo scendere in campo con uno spirito più feroce, restando concentrati per tutta la gara. C’è ancora molto da migliorare. Il vento ha condizionato il gioco, ma nella ripresa abbiamo sempre avuto il controllo del match».

Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro il Pescara: «Per loro sarà la partita della vita, dovremo dare il massimo».

Aquilani ha poi elogiato i singoli, a partire da Mattia Liberali, autore dello splendido gol del vantaggio: «È un giocatore fondamentale, ma ha ancora margini di crescita enormi».

Un plauso speciale è andato anche a Marco D’Alessandro, decisivo con un salvataggio sulla linea che ha protetto il risultato: «Il suo intervento è stato incredibile, ha evitato lo svantaggio in un momento chiave».

Resta invece l'incognita legata a Cissè: «Valuteremo l’entità dell’infortunio nelle prossime ore».