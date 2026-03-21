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Catanzaro, Aquilani: "Risultato giusto, troppa differenza tra i due tempi. Non siamo pronti per il salto definitivo"

Catanzaro, Aquilani: "Risultato giusto, troppa differenza tra i due tempi. Non siamo pronti per il salto definitivo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:41Serie B
Matteo Selli

Le parole del tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani in conferenza stampa, riportate da Uscatanzarocalcionews.it, al termine della sfida contro il Cesena persa 3-1.

"C’è troppa differenza tra primo e secondo tempo, ed è questo l’aspetto che più ci deve far riflettere. Abbiamo disputato una prima frazione molto buona, nella quale avremmo potuto anche segnare di più, mentre nella ripresa siamo calati nettamente. Non è la prima volta che succede, ma oggi l’episodio è andato contro di noi e non siamo più riusciti a reagire. Non penso sia una partita diversa da quella con il Südtirol: lì meritavamo anche il pareggio, oggi il risultato è giusto perché c’è stata troppa differenza tra i due tempi. Probabilmente non siamo ancora pronti per fare il salto definitivo. Ma attenzione a non trasformare la voglia in presunzione, perché quello sarebbe un errore grave".

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