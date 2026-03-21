Catanzaro, Aquilani: "Risultato giusto, troppa differenza tra i due tempi. Non siamo pronti per il salto definitivo"

Le parole del tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani in conferenza stampa, riportate da Uscatanzarocalcionews.it, al termine della sfida contro il Cesena persa 3-1.

"C’è troppa differenza tra primo e secondo tempo, ed è questo l’aspetto che più ci deve far riflettere. Abbiamo disputato una prima frazione molto buona, nella quale avremmo potuto anche segnare di più, mentre nella ripresa siamo calati nettamente. Non è la prima volta che succede, ma oggi l’episodio è andato contro di noi e non siamo più riusciti a reagire. Non penso sia una partita diversa da quella con il Südtirol: lì meritavamo anche il pareggio, oggi il risultato è giusto perché c’è stata troppa differenza tra i due tempi. Probabilmente non siamo ancora pronti per fare il salto definitivo. Ma attenzione a non trasformare la voglia in presunzione, perché quello sarebbe un errore grave".