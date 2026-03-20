Catanzaro, Aquilani: "Cesena da non sottovalutare. Cole? La sua impronta si vedrà"

“Non saprei dire se sia stato meglio scendere in campo col Modena (gara rinviata per maltempo NdR) o tirare il fiato. So soltanto che eravamo pronti a disputare quella gara nonostante i ritmi serrati del calendario”. Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani parla così in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Cesena.

Aquilani torna poi sulla vittoria contro il Padova nello scorso fine settimana: “Una partita che ci ha offerto spunti interessanti, in alcune situazioni riusciamo a fare ottime cose, mentre in altre possiamo ancora migliorare. In settimana ci siamo concentrati proprio su questi aspetti, per arrivare al meglio alla gara di domani. - prosegue il tecnico giallorosso come si legge sul sito del club – Il Cesena? Se ha cambiato allenatore significa che c’è qualche difficoltà, ma i valori restano. Si tratta di una formazione importante, che si trova in zona play off e lotterà fino alla fine per restarci. In Serie B non bisogna farsi condizionare troppo dal momento, perché ogni partita nasconde insidie. I risultati, giornata dopo giornata, lo dimostrano”.

Spazio poi al confronto con Ashley Cole, fresco d’esordio sulla panchina romagnola: “L’ho apprezzato molto da calciatore e sono convinto che la sua impronta si vedrà. Il cambio in panchina rappresenta un’insidia in più, perché potrebbe portare modifiche al loro assetto tattico. Dovremo essere bravi a cogliere subito eventuali novità. Ma, soprattutto, sarà fondamentale restare concentrati su noi stessi, proseguendo il percorso di crescita e maturazione visto nelle ultime partite”.

Infine l’obiettivo da inseguire in queste ultime giornate: “Da qui alla fine del campionato dobbiamo pensare a una partita alla volta, con l’obiettivo di vincerne il più possibile e continuare a migliorarci. Solo alla fine vedremo cosa avremo meritato”.