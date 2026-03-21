Cesena-Catanzaro 3-1, le pagelle: Liberali illumina, Cole la vince coi cambi

Risultato finale: CESENA-CATANZARO 3-1



CESENA

Klinsmann 5.5 - Prende un gol evitabile, ma in altre occasioni nel primo tempo è decisivo.

Ciofi 6 - Soffre per tutto il primo tempo, ma nella ripresa è insuperabile e aiuta tantissimo i suoi.

Zaro 6 - Annulla Pittarello per tutta la partita, partita rocciosa la sua, anche con i suoi nella burrasca.

Piacentini 6.5 - È l’uomo giusto al momento giusto e spinge in rete un gol che pesa come un macigno per i suoi.

Corazza 6 - Uno dei migliori del primo tempo, corre, crossa e calcia. Crea i maggiori pericoli per i suoi nei primi 45’ minuti.

Bisoli 5.5 - Partita di palleggio la sua, senza grandi picchi, ma anche senza errori particolari.

Bastoni 5.5 - Brutto il suo primo tempo, come quello di gran parte dei suoi compagni. Nella ripresa sale di colpi: è suo l’angolo da cui nasce il gol del pareggio di Cerri. Dal 76’ Francesconi sv.

Ciervo 5.5 - Prova ad accendersi con la velocità e la tecnica che lo contraddistinguono, ma è sterile. Dal 57’ Olivieri 6.5 - Ingresso decisivo anche il suo, che con un bel colpo di testa serve l’assist per il pari di Cerri. Per il resto entra bene e con voglia, bravo sulla destra a creare pericoli.

Berti 6.5 - Il migliore dei suoi anche nel bruttissimo primo tempo dei suoi, in cui prova ad aiutare come può i suoi con la sua tecnica. Ottimo l’assist per il 2-1 di Piacentini.

Shpendi 5 - Fuori ruolo non è a suo agio, non sembra adattarsi al meglio al ruolo che Cole ha ritagliato per lui in questo Cesena. Dal 93’ Guidi sv.

Vrioni 5 - Sbaglia tutto. Ogni pallone che gli arriva è un passaggio per gli avversari, non difende bene la palla e non attacca la porta. Spesso avulso dal contesto. Dal 57’ Cerri 7.5 - Entra e spinge in porta il pareggio dopo nemmeno due minuti dal suo ingresso, poi serve l’assist per il 3-1 di Berti. Scelta azzeccata di Cole.

Ashley Cole 6 - Il primo tempo del Cesena è inquietante, ma l’allenatore è bravo a toccare i tasti giusti negli spogliatoi e a rimandare in campo una squadra vogliosa, che si mangia il campo e con i cambi riesce a vincerla.

CATANZARO

Pigliacelli 5.5 - Incolpevole sui gol, salva i suoi in un altro paio di occasioni nel secondo tempo.

Cassandro 5.5 - Shpendi non è un cliente particolarmente pericoloso, ma Corazza lo mette a dura prova per tutta la gara.

Brighenti 5.5 - Bene nel primo tempo, quando i suoi dietro non soffrono praticamente mai, ma nella ripresa spegne la luce come tutti i compagni. Dal 77’ Frosinini sv.

Antonini 5.5 - Ciervo prima e Olivieri poi creano i maggiori pericoli, lui va spesso in sofferenza e sbaglia.

Favasuli 6 - Incontenibile sulla destra, ma cala nella ripresa sotto i colpi di un ottimo Cesena.

Petriccione 6 - Gestisce bene il traffico in mezzo al campo, ennesima prova da play di livello. Le chiavi del centrocampo sono in mano a lui. Dal 65’ Di Francesco 5 - Dà pochissimo ai suoi, se non un tiro dalla distanza, che esce di parecchio.

Alesi 5 - Il peggiore dei suoi, nel primo tempo è l’unica nota stonata, spesso fuori dal gioco, e nella ripresa i maggiori pericoli arrivano dalla sua parte. Dal 65’ Pompetti 5.5 - Nel finale troverebbe anche il pareggio, ma viene annullato per fuorigioco.

Pontisso 5.5 - Non brilla nel primo tempo, nella ripresa soccombe assieme a tutta la squadra.

Liberali 6.5 - Senza dubbio il migliore dei suoi. Primo tempo da fenomeno vero e gol d’antologia che sembrava spianare la strada per un pomeriggio facile ai suoi. Dall’83’ Koffi sv.

Pittarello 5 - Il peggiore dell’attacco ospite, sia nell’ottimo primo tempo dei giallorossi, sia nella ripresa nefasta. Soffre tantissimo la marcatura di Zaro su di lui. Dal 77’ Nuamah 4.5 - Prende un rosso ingenuo e lascia in dieci i suoi nel forcing finale.

Iemmello 5.5 - Poco coinvolto, mancano terribilmente i suoi spunti e le sue invenzioni offensive.

Alberto Aquilani 5 - Il Catanzaro gioca un primo tempo da applausi, ma poi nella ripresa, forse già sicuro del risultato, spegne la luce e regala la partita al Cesena.