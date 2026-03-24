Cesena, si stringe per il vice di Cole: già domani potrebbe arrivare l'annuncio

Dopo il mancato arrivo di Jack Mesure, che non ha trovato l'accordo con il Chelsea per liberarsi, in casa Cesena si cerca ancora un vice per il neo tecnico Ashley Cole e si continua a lavorare sul mercato inglese alla ricerca del giusto profilo. Come riferisce l'edizione on line del Corriere Romagna lo stesso ex difensore avrebbe contattato alcuni allenatori e starebbe trattando con due di essi.

I nomi non sono ancora noti, ma la sensazione è che nei prossimi giorni – forse già domani – potrebbe arrivare l'annuncio di colui che affiancherà Cole in questa avventura. Il nuovo vice dunque potrebbe essere presente già alla ripresa, fissata proprio per mercoledì dopo tre giorni di riposo, quando la squadra romagnola si ritroverà – senza i nazionali Berti e Amoran – per preparare la sfida contro il SudTirol di Pasquetta.