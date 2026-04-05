Da Palermo-Avellino a Carrarese-Spezia, i convocati per la 33ª giornata di Serie B
Per la 33ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
Domenica 5 Aprile
Ore 17:15 – Frosinone-Padova
I convocati di Massimiliano Alvini
I convocati di Roberto Breda - out Caprari, Silva, Barreca e Gomez
Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino
Difensori: Belli, Faedo, Favale, Ghiglione, Perrotta, Sgarbi, Villa
Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Di Maggio, Di Mariano, Fusi, Giunti, Harder, Varas
Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Lasagna, Seghetti
Ore 19:30 – Palermo-Avellino
I convocati di Filippo Inzaghi - Out Johnsen, Corna e Modesto
Portieri: Gomis, Joronen, Di Bartolo
Difensori: Augello, Bani, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Veroli, Magnani
Centrocampisti: Palumbo, Gomes, Segre, Ranocchia, Vasic, Giovane, Blin,
Attaccanti: Gyasi, Pohjanpalo, Le Douaron
I convocati di Davide Ballardini
Portieri: Iannarilli, Daffara, Sassi
Difensori: Missori, Sala, Izzo, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani
Centrocampisti: Palmiero, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Le Borgne, Besaggio
Attaccanti: Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, Biasci, Insigne
Lunedì 6 Aprile
Ore 12:30 – Cesena-SudTirol
I convocati di Ashley Cole
I convocati di Fabrizio Castori
Ore 15:00
Bari-Modena
I convocati di Moreno Longo - Ci sono Mantovani e Verreth. Out in cinque
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Mantovani, Pucino, Odenthal, Mane, Stabile, Nikolaou, Cistana, Dorval
Centrocampisti: Pagano, Maggiore, Esteves, Braunoder, Piscopo, Verreth, Traore, Artioli
Attaccanti: Gytkjaer, Moncini, Rao, Cavuoti, Cuni
I convocati di Andrea Sottil
Catanzaro-Monza
I convocati di Alberto Aquilani - assenti gli squalificati Iemmello e Nuamah
Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli
Difensori: Esteves, Antonini, Bashi, Fellipe Jack, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro
Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Oudin, Alesi, Rispoli, Buglio
Attaccanti: Pittarello, Koffi, D’Alessandro, Di Francesco
I convocati di Paolo Bianco
Mantova-Virtus Entella
I convocati di Francesco Modesto
I convocati di Andrea Chiappella
Reggiana-Pescara
I convocati di Pierpaolo Bisoli
I convocati di Giorgio Gorgone
Venezia-Juve Stabia
I convocati di Giovanni Stroppa - Assente il solo Haps
Portieri: Grandi, Minelli, Plizzari, Stankovic
Difensori: Franjić, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibe, Sverko, Svoboda, Venturi
Centrocampisti: Bjarkason, Bohinen, Busio, Compagnon, Dagasso, Doumbia, Duncan, Farji, Lella, Kike Perez, Pietrelli
Attaccanti: Adorante, Casas, Lauberbach, Yeboah
I convocati di Ignazio Abate
Ore 17:15 – Sampdoria-Empoli
I convocati di Attilio Lombardo - Assenti Brunori e Pafundi. Torna Abildgaard
Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia
Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Palma, Riccio, Viti
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ferri, Ricci
Attaccanti: Coda, Pierini, Soleri
I convocati di Fabio Caserta
Ore 19:30 – Carrarese-Spezia
I convocati di Antonio Calabro
I convocati di Luca D’Angelo
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.