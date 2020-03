Empoli, La Mantia: "Spero di tornare a giocare. Anche a porte chiuse"

Dal suo isolamento domiciliare Andrea La Mantia, attaccante dell’Empoli, si è raccontato attraverso i microfoni di PianetaEmpoli: “All’inizio sembrava una situazione un po’ surreale, ma piano piano che si prende coscienza di quello che succede intorno c’è preoccupazione e dispiacere. Spero finisca presto e che torneremo ad abbracciarci come prima. Se penso alla ripresa del campionato? Si ci penso, e non vedo l’ora ma prima di tutto conta la salute di tutti e serve che la situazione migliori drasticamente. Anche a porte chiuse? Non penso sia lo stesso calcio, ma in questo momento è l'unico modo per continuare”.