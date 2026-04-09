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Empoli, Rebecca Corsi: "Dobbiamo difendere la categoria, a Padova altra gara difficile"

Empoli, Rebecca Corsi: "Dobbiamo difendere la categoria, a Padova altra gara difficile"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
ieri alle 22:28Serie B
Daniel Uccellieri

Rebecca Corsi, vice presidente dell'Empoli, tramite i canali social del club toscano, parla così del finale di stagione:

“Ci aspetta un finale di stagione importante in cui siamo chiamati a difendere la categoria. Dobbiamo preparare la gara di domenica al meglio e arrivare carichi alla partita. A Padova ci aspetta un’altra sfida difficile contro una squadra che ha avuto delle difficoltà come noi. Dovremo andare in campo con tutta la voglia e la concentrazione per portare a casa il massimo della posta in palio.

Questa squadra ha dimostrato di avere la personalità e la cattiveria giusta per potersela giocare. Ripartiamo da questo, da quello che abbiamo mostrato di saper fare e portiamocelo a Padova. I tifosi e la città ci sono stati vicini nel nostro percorso. Siamo arrivati a una fase importante e delicata della stagione e c’è bisogno di loro. Gli oltre 500 di Genova ci hanno reso orgogliosi e sarebbe bello poterli vedere anche a Padova e dare loro una soddisfazione”

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