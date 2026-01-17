Empoli, Corsi: "Commisso uomo di grande passione". La figlia Rebecca: "Un visionario"

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Empoli ha voluto ricordare la persona di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina venuto a mancare nella notte all'età di 76 anni: "Il Presidente Fabrizio Corsi, l’Amministratore Delegato e Vicepresidente Rebecca Corsi, i dirigenti, lo staff tecnico e tutto l’Empoli Football Club esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, presidente della Fiorentina, venuto a mancare questa notte.

'La scomparsa di Rocco Commisso rappresenta una grande perdita per tutto il calcio italiano – lo ricorda il Presidente Fabrizio Corsi -. È stato un imprenditore capace e un uomo di grande passione, che ha sempre dimostrato attaccamento ai valori dello sport e al proprio club'.

'È stato un dirigente moderno e lungimirante – aggiunge l’Amministratore Delegato e Vicepresidente Rebecca Corsi –, capace di coniugare competenza imprenditoriale e passione sportiva. Un visionario, un uomo coraggioso, che in poco tempo ha dato tantissimo al calcio italiano portando idee, riflessioni e progetti per il presente e per il futuro'.

Alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, a tutta la famiglia Commisso, alla ACF Fiorentina e a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze dell’Empoli Football Club in questo momento di grande dolore".