focus La Top 11 di Serie B: Calò senza più aggettivi. Insigne gol e assist

vedi letture

Dopo la 28^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali c’è l’entellese Contini con davanti a lui una linea a tre formata da Lisi e Poli, entrambi in gol rispettivamente con Pisa ed Entella, e Fazio della Juve Stabia. A centrocampo Benali del Crotone e Insigne del Benevento esterni, mentre in mezzo il duo è formato da Castagnetti della Cremonese e Calò della Juve Stabia. Tridente con l’altro sannita Sau affiancato dal clivense Djordjevic e da Ciurria del Pordenone. Questa la formazione schierata con il 3-4-3:

Contini (Virtus Entella) 7 - È grande protagonista del match con un riflesso strepitoso su tocco ravvicinato di Trotta sul finire di primo tempo e poi con un’altra super parata ad inizio ripresa su Sernicola. Blinda il 3-0 ed evita all’Ascoli di rientrare in partita. Unico errore sull’uscita a farfalle al terzo di recupero.

Lisi (Pisa) 7 - Già prima del gol sembrava tra i più in forma. La rete poi è una perla: destro al sette che decide una partita importantissima per il Pisa.

Fazio (Juve Stabia) 7 - Partita di grande temperamento per un difensore capace di ricoprire tanti ruoli e che ha fronteggiato nel migliore dei modi i temibili attaccanti dello Spezia. Sfiora anche il gol, solo il palo gli dice di no.

Poli (Virtus Entella) 7 - Realizza il gol del 2-0 con uno dei suoi inserimenti. Incredibile che la difesa dell’Ascoli non abbia tenuto in considerazione una delle specialità della casa. Sale a 4 reti in campionato, record personale.

Benali (Crotone) 7,5 - Il vero e proprio faro del Crotone. Segna una straordinaria doppietta, prima sfruttando al meglio un assist di Molina e poi fulminando Pomini con una conclusione dal limite dell’area. Sempre nel vivo della manovra crotonese.

Castagnetti (Cremonese) 7,5 - Il gol del raddoppio è ai limiti dell'irreale: raccoglie il pallone perso in uscita da Maiello, prende la mira da oltre la metà campo e beffa Bardi con una traiettoria impeccabile, che si deposita direttamente in fondo al sacco.

Calò (Juve Stabia) 8 - Sono finiti gli aggettivi per descrivere il calciatore rivelazione della stagione. La sblocca con un calcio di punizione, la specialità della casa. Decisivi anche alcuni recuperi da difensore aggiunto.

Insigne (Benevento) 8 - Ha il merito di sbloccare la partita quando sembrava essere la squadra di Legrottaglie quella più propositiva. Il mancino a giro è un gioiello e non appagato serve l’assist per il 2-0 di Sau. Nella ripresa bissa il passaggio decisivo, ma questa volta per la rete di Improta.

Ciurria (Pordenone) 7,5 - Occasione da gol dopo 12 minuti e sempre pericoloso. Poco importa se defilato a destra o a sinistra. Si guadagna il rigore che poi calcia e realizza tornando al gol che gli mancava dal 29 dicembre. Man of the match.

Djordjeivc (ChievoVerona) 7,5 – Decisamente la sua migliore esibizione stagionale. Partecipa alla manovra vincendo molti duelli aerei, si fa trovare spesso in area e, soprattutto, firma il vantaggio con un gran sinistro a giro.

Sau (Benevento) 7 - Intelligente nella giocata per l’1-0 di Insigne. Molti avrebbero messo un pallone al centro e teso, lui alza la testa e vede l’arrivo del 19 giallorosso che poi gli restituisce il favore con il passaggio per il 2-0. Unica pecca, la doppietta mancata.