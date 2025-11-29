Frosinone, Alvini: "Vittoria difficile ma di enorme spessore. Reggiana squadra forte."

Il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, ha parlato a margine della gara vinta contro la Reggiana: “Vittoria importantissima perché è arrivata contro una squadra forte, organizzata. Nella vittoria ci sta la maturità della squadra nel gestire i momenti della partita. Non era facile con il loro blocco basso e le ripartenze, abbiamo avuto pazienza e ci siamo messi a muovere la palla. Nel primo tempo non l’abbiamo mossa bene, nel secondo tempo meglio e questo ci è servito per il gol. E’ una vittoria difficile ma di enorme spessore.

Abbiamo fatto bene, grande merito alla squadra di come ha saputo gestire certi momenti della partita. Dopo Bari, aver saputo leggere i vari momenti, va dato merito alla squadra. Sono contento per come l’abbiamo interpretata, avremmo potuto perdere perché qua c’è una squadra forte. Merito ai ragazzi per come l’hanno saputa gestire, davvero bravi”.