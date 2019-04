L'astinenza del bomber. Donnarumma e i gol per la volata Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sei punti e il Brescia potrà festeggiare il ritorno in Serie A otto anni dopo. Una volata finale sulla quale dovrà incidere, ancora una volta, Alfredo Donnarumma.

L'attaccante capocannoniere contro la Salernitana ha messo fine all'astinenza dal gol durate ben tre turni: il massimo fatto registrare in questa stagione. Un rendimento, quello dell'ex Empoli e Salernitana, che ha contribuito a portare le Rondinelle al primo posto, ma che deve migliorare ancora. Nelle gare decisive della stagione. Perché con Donnarumma in gol la formazione di Eugenio Corini ha perso i due sole occasioni, entrambe nel girone d'andata (3-2 contro lo Spezia e 2-1 a Venezia) e questo è un fattore di cui tener conto.

Iniziando dalla trasferta di Lecce, per poi proseguire con la sfida del 'Rigamonti' contro l'Ascoli. Sei punti per la Serie A. Serve la firma di Donnarumma. Uno che non è mai mancato finora.