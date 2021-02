Il mercato dell'Empoli - Poche cose ma ottime. Sabelli e Crociata per la volata

Quello di gennaio è il mercato che in molti etichettano come "di riparazione". Quando però sei primo in classifica con sei punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici l'unico obiettivo di un club deve essere quello di non rovinare quanto già costruito in estate. Ecco cos'ha fatto l'Empoli in questo mese di trattative. Ceduti ragazzi che avevano bisogno di giocare e inseriti elementi che possano completare una rosa già competitiva come Sabelli e Crociata. Bene, davvero.