Ufficiale Ivan Marconi rinnova con la Virtus Entella: "Abbiamo tanta voglia di fare bene"

La Virtus Entella comunica di aver rinnovato il contratto di Ivan Marconi fino al 30 giugno 2027. Ecco la nota integrale dai canali ufficiali del club: "Il difensore, arrivato a Chiavari l’estate scorsa, è stato uno dei leader della seconda miglior difesa del girone, facendosi apprezzare per il suo carisma, dentro e fuori dal campo. Ivan, inoltre, si è rivelato determinante anche in fase realizzativa, con 3 gol tra campionato e Coppa Italia di Serie C, tra cui una rete all’ultimo respiro sul campo della Lucchese. Carisma, esperienza e leadership al servizio del gruppo: Ivan resta in biancoceleste".

Le parole di Marconi: "La scorsa estate ho scelto l’Entella perché ritenevo fosse una società desiderosa di riscatto, proprio come il sottoscritto. E la scelta si è rivelata vincente – spiega Marconi ai canali ufficiali della Virtus Entella –. La voglia di dimostrare il mio valore è ancora tantissima. Torno in Serie B a un anno di distanza e non vedo l’ora di rimettermi in gioco in questo campionato. Conosco bene la cadetteria: l’asticella si alzerà, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Una delle componenti decisive della scorsa stagione è stato l’entusiasmo: dobbiamo ripartire da lì. Abbiamo la fortuna di essere un gruppo fantastico, con tanta voglia di fare bene.

Questa deve essere la nostra forza anche in Serie B. Io, per caratteristiche e per età, cercherò di mettermi a disposizione della squadra ogni giorno, stando vicino ai ragazzi più giovani e a chi si approccerà per la prima volta a questo campionato. In qualsiasi momento sarò lì per loro, con una frase, un consiglio o una parola di conforto".