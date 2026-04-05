Latina, Volpe guarda avanti: "Serve equilibrio per ripartire, il gruppo sta bene"

Dopo la delusione per la finale di Coppa Italia, il Latina torna subito in campo con un obiettivo chiaro: conquistare punti salvezza nella delicata trasferta contro l’Audace Cerignola. Il tecnico Gennaro Volpe ha fatto il punto alla vigilia, sottolineando la necessità di ritrovare energie fisiche e mentali in una fase decisiva della stagione.

“Il periodo è intenso e le energie non sono infinite, però il gruppo sta bene ed è consapevole dell’importanza di questo finale di stagione”, ha spiegato Volpe, evidenziando comunque qualche piccolo acciacco all’interno della rosa.

L’allenatore ha ribadito l’approccio da adottare nelle ultime gare: “Dobbiamo ragionare partita per partita, senza pensare alle prossime”. Un messaggio chiaro, orientato a mantenere la massima concentrazione sul presente.

Fondamentale sarà anche il fattore casa nelle prossime settimane: “Le partite interne saranno importantissime per raggiungere il nostro obiettivo e speriamo di avere sempre al nostro fianco il pubblico, come nella finale contro il Potenza”.

Infine, uno sguardo all’avversario: “Il Cerignola ha identità, qualità e organizzazione. Serviranno attenzione ed equilibrio per limitarne i punti di forza e fare la nostra partita”.