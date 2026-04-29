Focus TMW La Top 11 del Girone C di Serie C: Parigi decisivo, firma d’autore nell’ultima giornata

E’ andata in archivio la 38^ giornata, ultima della regular season, nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Benevento-Audace Cerignola 2-2

Altamura-Casarano 0-4

Atalanta U23-Catania 1-1

Cavese-Cosenza 1-1

Casertana-Giugliano 1-1

Crotone-Latina 2-5

Potenza-Monopoli 2-2

Foggia-Salernitana 1-3

Trapani-Siracusa 2-2

Picerno-Sorrento 0-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-2-4:

Dini (Catania): prestazione di grande affidabilità. Trasmette sicurezza al reparto, interviene con prontezza nei momenti più delicati e permette ai suoi di portare via un punto prezioso da una trasferta complessa.

Kirwan (Potenza): spinge con continuità sulla fascia, accompagna l’azione offensiva e non fa mancare il suo contributo anche in copertura. Gara di grande intensità e generosità.

Saio (Benevento): difensore attento e concreto, regge bene l’urto degli avversari e si fa valere nei duelli. Prova di personalità in una partita ricca di insidie.

Scognamillo (Benevento) - Esperienza e leadership al servizio della squadra. Guida il reparto, prova a mantenere equilibrio e lotta fino all’ultimo su ogni pallone.

Ciotti (Cosenza): dinamismo e applicazione costante. Corre molto, si propone quando serve e garantisce ordine tattico nell’arco dei novanta minuti.

Di Tacchio (Catania): uomo d’ordine in mezzo al campo. Gestisce i tempi della manovra, dà tranquillità ai compagni e mette la sua esperienza nei passaggi chiave del match.

Prisco (Benevento): centrocampista di sostanza e corsa. Si inserisce con i tempi giusti, recupera palloni importanti e mantiene alto il ritmo della squadra.

Parigi (Latina): decisivo e spietato negli ultimi metri. Si fa trovare pronto nei momenti chiave, firma una doppietta pesantissima e lascia il segno con una prova da protagonista assoluto.

Chiricò (Casarano): classe superiore e colpi determinanti. Quando accelera crea sempre pericoli, illumina la manovra offensiva e mette la firma su una prestazione di alto livello.

Gomez (Crotone): anche in una serata complicata prova a rendersi utile con movimento e presenza offensiva. Lotta su ogni pallone e cerca soluzioni fino alla fine.

Achik (Salernitana): ingresso vivace e pieno di energia. Attacca gli spazi, crea apprensione alla difesa avversaria e contribuisce con qualità alla gestione finale del successo granata.

Serse Cosmi (Salernitana): ha dato identità, carattere e ambizione alla squadra dal suo arrivo. Chiude la regular season con una vittoria pesante a Foggia e con il meritato terzo posto.