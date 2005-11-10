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Mantova, rinforzo in mezzo al campo: dal Torino arriva in prestito Jonathan Silva

Mantova, rinforzo in mezzo al campo: dal Torino arriva in prestito Jonathan Silva TUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:28Serie B

Jonathan Silva Pertinhes è un nuovo giocatore del Mantova. Il centrocampista classe 2004 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Di seguito la nota del club:

Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del calciatore Jonathan Silva Pertinhes, centrocampista brasiliano classe 2004.

Il calciatore arriva dal Torino a titolo temporaneo con opzione di riscatto al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.

Nella scorsa stagione Jonathan Silva Pertinhes ha militato nelle fila del Padova in serie B. In precedenza altra esperienza italiana, al Crotone.

Prima della cessione, il brasiliano ha rinnovato con il Torino
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del centrocampista Jonathan Silva Pertinhes sino al 30 giugno 2028, con opzione per quella successiva.

Successivamente, il Club ha ceduto al Mantova 1911, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo e contropzione per il Torino, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

Il Torino saluta Jonathan Silva Pertinhes e gli augura il meglio in questa sua nuova esperienza professionale.

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