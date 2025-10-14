Padova, tegola Jonathan Silva: lesione muscolare e almeno 20 giorni di stop

Nuovo stop in casa Padova per l’esterno destro Jonathan Silva. Il calciatore arrivato dal Torino in estate dovrà infatti restare fermo per una ventina di giorni a causa di una lesione muscolare procuratasi in allenamento. Per il classe 2004 si tratta di un altro problema fisico dopo la frattura del metatarso che gli aveva fatto saltare le prime due gare e condizionato le altre col giocatore che ha messo insieme tre presenze per un totale di 47 minuti in campo.

Lo riferisce Trivenetogoal.it sottolineando come siano ancora assenti anche il difensore centrale Pastina e il centrocampista Baselli che non sono ancora pronti a rientrare a differenza di Jacopo Bacci che è tornato a lavorare a pieno regime con i compagni agli ordini di mister Andreoletti.