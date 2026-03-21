Modena-Mantova 2-1, le pagelle: i canarini confermano il buon momento battendo il Mantova

Risultato finale: Modena-Mantova 2-1

MODENA

Chichizola 6 - Pecca per lui il goal preso, per il resto non è quasi mai stato impegnato

Tonoli 7 - Ha dimostrato di avere il dna da bomber sottoporta coronando il goal con una buona prestazione difensiva

Adorni 6.5 - Buona prestazione per lui che è stato sempre attento con dei buoni interventi

Nieling 6.5 - Come tutto il reparto è stato molto solido e organizzato

Zampano 5.5 - Ha fatto una partita al di sotto delle sue capacità, con una presenza di nervosismo addosso terminato con l’ammonizione. Dal 70’ Beyuku 6 - Fin da subito combattivo sulla fascia

Sersanti 7 - Ha avuto il merito di sbloccare la partita con un bel goal e una buona prestazione nel primo tempo. Dal 45’ Wiafe 6 - E’ entrato subito nel vivo del gioco partecipando attivamente alle azioni offensive

Gerli 6 - Sufficienza per lui che ha disputato una partita in linea con le aspettative fungendo da metronomo in mezzo al campo

Santoro 6 - Ha mostrato grande impegno e sacrificio

Zanimacchia 6 - Sufficiente partita per lui dimostrando impegno e concentrazione lottando sulla fascia. Dal 87’ Cotali - s.v.

De Luca 6.5 - Non ha avuto grandi occasioni da goal ma si è battuto bene lavorando molto per la squadra. Dal 89’ Pedro Mendes - s.v.

Gliozzi 6.5 - Partita di sacrificio per l’attaccante che ha fornito l’assist del vantaggio giocando molto per la squadra. Dal 70’ Ambrosino 5.5 - E’ stato molto anonimo nei minuti di partita giocati

Andrea Sottil 6.5 - Ha messo bene in campo la squadra con una grande organizzazione e solidità, pecca per il goal subito con un errore di posizionamento difensivo

MANTOVA

Bardi 5.5 - Insufficienza raggiunta per i goal subiti, per il resto è stato molto poco impegnato

Radaelli 6 - Tra i difensori è stato il migliore creando qualcosina in fase offensiva, pecca per lui l’ammonizione. Dal 65’ Maggioni 5.5 - Non ha lasciato nessuna impronta

Benaissa-Yahia 5.5 - Non benissimo in fase difensiva ma ha contribuito in qualche azione offensiva

Castellini 5.5 - Non molta solidità per lui che è stato anche ammonito

Dembelè 6 - Anche se un po’ confusionario è stato partecipe sia in difesa che in attacco. Dal 76’ Mensah 6.5 - E’ stato l’autore che ha ridato speranza ai suoi con una grande freddezza sotto porta

Trimboli 5.5 - Poca presenza, poche idee e manovra d’organizzazione molto lenta

Kouda 6 - Sufficienza raggiunta per il merito di un bel assist e una buona partecipazione alle azioni

Cella 5.5 - E’ stato molto anonimo all’interno della partita senza però commettere errori

Marras 5 - Completamente assente dalla partita senza mai essere attivo nelle azioni offensive, da lui non ci si aspettano certe prestazioni. Dal 45’ Caprini 6 - E’ riuscito a compensare la mancanza tecnico-tattica del compagno sostituito

Buso 5.5 - Ha creato un paio di azioni, niente di più. Dal 45’ Bragantini 6 - Ha dato un po’ di brio sulla fascia

Mancuso 5.5 - Non ha mai concluso pericolosamente verso la porta mostrando un atteggiamento spento. Dal 77’ Falletti - s.v.

Francesco Modesto 5.5 - La maggior della partita l’hanno fatta loro anche se non sono mai riusciti ad essere superiori