Ufficiale Modena, Mondele vola in Slovenia: giocherà con il ND Bilje fino a fine stagione

Rientrato dal prestito alla Pergolettese, dove aveva collezionato sei presenze nella prima parte di stagione, il centrocampista belga Mondele lascia nuovamente il Modena per un altro prestito, questa volta nella seconda divisione slovena. Il classe 2004 infatti proseguirà la stagione al ND Bilje come si legge sul sito del club:

"Il Modena F.C. comunica di aver definito il prestito di Lukas Mondele al ND Bilje, club della seconda serie slovena. Il classe 2004 belga nel girone d’andata ha vestito la maglia della Pergolettese, per poi interrompere il prestito in comune accordo con il Modena.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. augurano a Lukas le migliori fortune per la nuova esperienza".