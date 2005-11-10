Ufficiale Dopo Nunziante l'Arezzo tessera un altro portiere: è Seculin. Ha firmato un annuale

Il classe '90 sostituirà il partente Giacomo Venturi e ricoprirà il ruolo di vice alle spalle del giovane Nunziante

Dopo l'arrivo di Alessandro Nunziante, classe 2007, in prestito dall'Udinese, l'Arezzo ha annunciato il tesseramento di un altro portiere per la prossima stagione. Si tratta dell'esperto Andrea Seculin, classe '90 svincolato dopo l'esperienza alla Reggiana in cui è sceso in campo solo in tre occasioni nella scorsa annata. Questo il comunicato dei toscani:

"La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Seculin, portiere classe 1990, che ha sottoscritto con il club un contratto annuale valido per la stagione sportiva 2026/27. Estremo difensore di grande esperienza, Seculin ha collezionato oltre 140 presenze da professionista nei campionati italiani, vestendo in carriera le maglie di diverse società tra Serie A, B e C. Cresciuto nel vivaio del Vicenza e successivamente approdato alla Fiorentina, ha maturato un percorso solido che lo ha portato anche a indossare la maglia della Nazionale Under 21 azzurra. Nella scorsa stagione ha fatto parte dell’organico della Reggiana. Seculin arriva ad Arezzo per mettere a disposizione della squadra la propria affidabilità, la sua struttura fisica e la maturità acquisita in anni di calcio professionistico.

La S.S. Arezzo dà il benvenuto ad Andrea e gli augura buon lavoro in amaranto".