Ufficiale La Reggiana ha un nuovo portiere: fatta per l'arrivo a titolo definitivo di Seculin

Prosegue a ritmo sostenuto la campagna acquisti della Reggiana, che continua a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. A poche ore dal fischio d’inizio dell’ultima amichevole precampionato, in programma oggi alle 18 a Luzzara, contro la Cremonese, il club granata ha ufficializzato un nuovo innesto tra i pali. La società emiliana ha infatti comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il cartellino di Andrea Seculin, portiere classe 1990 proveniente dal Trapani. L’estremo difensore ha sottoscritto un contratto della durata di un anno, con opzione per il prolungamento di un’ulteriore stagione. Questa la nota ufficiale comparsa sul sito dei granata:

"AC Reggiana comunica di avere acquisito dal Trapani FC il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Seculin, che firma in granata un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di estensione per un’ulteriore stagione.

Portiere, classe 1990, ha messo insieme oltre 140 presenze da professionista in Italia e ha vestito in carriera anche la maglia degli Azzurri Under 21.

Benvenuto a Reggio Emilia, Andrea!".