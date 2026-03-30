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Padova, stagione compromessa per il Papu Gomez? In settimana nuovo consulto medico

Padova, stagione compromessa per il Papu Gomez? In settimana nuovo consulto medicoTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:02Serie B
Tommaso Maschio

La stagione di Alejandro Gomez, noto ai più come il Papu, al Padova potrebbe essere finita prima del previsto. L'argentino finora ha convissuto con tantissimi problemi fisici, oltre che con un inizio segnato dalla squalifica e da una condizione fisica da ritrovare, scendendo in campo per la prima volta fine novembre contro il Venezia nel derby. Solo fra dicembre e gennaio però è stato con continuità a disposizione dell’allora tecnico Matteo Andreoletti che lo ha schierato per sei volte da titolare affidandogli anche la fascia di capitano vista la sua grande esperienza e una personalità spiccata.

Poi un nuovo infortunio, alla caviglia, lo ha tenuto fermo per un mese e mezzo togliendolo dalla disponibilità di una squadra fino al rientro, per una mezzora, contro il Palermo nel turno prima della pausa. Problema quest'ultimo che sembrava potesse essere superato nel corso di queste settimane e che invece potrebbe rivelarsi più grave del previsto.

Come riporta Trivenetogoal Gomez dopo la gara col Palermo si sarebbe sottoposto a un consulto medico che ha dato come responso il prolungamento del periodo di stop almeno fino a dopo la gara di Frosinone in programma nel prossimo turno. In questi giorni però l'attaccante argentino si sottoporrò a nuovi esami per capire il da farsi anche se la situazione appare peggiore di quanto ipotizzato con lo stop che potrebbe essere ulteriormente prolungato mettendo dunque a rischio il finale di stagione.

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