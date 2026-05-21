Ufficiale
Guidonia Montecelio, è addio con il ds Donninelli: comunicata l'interruzione del rapporto di lavoro
TUTTO mercato WEB
Emiliano Donninelli non è più il direttore sportivo del Guidonia. Il club romano ha comunicato l'interruzione del rapporto di lavoro con il dirigente, di seguito la nota del club:
"Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica l’interruzione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Emiliano Donninelli.
La società desidera ringraziare il Direttore Donninelli per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante questi due anni di grandi obiettivi raggiunti insieme, augurandogli le migliori fortune per il futuro".
Altre notizie Serie C
UfficialeGuidonia Montecelio, è addio con il ds Donninelli: comunicata l'interruzione del rapporto di lavoro
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Dal rinnovo di Mazzoncini alla rosa che sarà: il futuro della Fiorentina Femminile. Il punto fatto in conferenza