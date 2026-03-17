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Palermo-Juve Stabia 2-2, le pagelle: Blin deludente, prestazione eccellente di Mosti

Palermo-Juve Stabia 2-2, le pagelle: Blin deludente, prestazione eccellente di MostiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Esposito
Oggi alle 21:12Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Palermo-Juve Stabia 2-2

PALERMO

Joronen 5,5 – In avvio di partita causa un calcio di rigore intervenendo in ritardo su Okoro. Giallo meritato e penalty corretto decretato dal signor Dionisi. Nella ripresa si fa sorprendere da Mosti.

Bani 6,5 – 45 minuti non particolarmente brillanti per il leader della difesa, un calciatore che fino a un anno fa faceva la differenza in A e che ora giganteggia in questa categoria. Nella ripresa prende per mano la squadra conquistando con coraggio un rigore e segnando la rete del provvisorio 2-1.

Bereszynski 5 – Nella prima frazione di gioco la Juve Stabia domina dal punto di vista tattico e anche lui fa molta fatica in fase difensiva, soffrendo il duello con Cacciamani. Resta sotto la doccia all’intervallo. Dal 45’ Le Douaron 5 – Varnier perde banalmente palla al limite della propria area di rigore, ma lui sbaglia la conclusione graziando Confente. Non un impatto convincente, ci si aspettava un approccio diverso dopo il pomeriggio nero vissuto a Monza. Nel finale palesa egoismo e spreca due chance potenzialmente pericolose.

Ceccaroni 6 – Quando gioca d’anticipo è sempre un bel vedere, un calciatore che sta impressionando per continuità di rendimento e cattiveria agonistica. Dai suoi piedi nasce l’azione che vale il momentaneo 2-1 di Bani. Dall’85’ Magnani sv.

Pierozzi 5,5 – Resta l’uomo di fiducia di Inzaghi che, dopo averlo allenato a Reggio Calabria e Salerno, lo ha ritrovato con enorme piacere in terra siciliana cucendogli addosso la maglia da titolare. Non è il solito pendolino inesauribile sulla corsia di competenza, ma è soprattutto merito degli avversari. Dall'85' Vasic sv.

Augello 5,5 – Dal punto di vista fisico continua a essere un esempio per tutti, visto che corre per 100 minuti senza conoscere fatica. Tuttavia prende mezzo voto in meno perché perde la marcatura di Mosti in occasione della rete del pareggio. Malinteso con Ceccaroni e il capitano fa 2-2 gelando il Barbera.

Blin 5 – Si pensava che in questa categoria potesse essere determinante e stasera avrebbe l’occasione per scalare posizioni nelle gerarchie di Inzaghi a causa della squalifica di Ranocchia. Invece spreca la chance disputando un match sotto ritmo e contraddistinto da molte pause e qualche errore tecnico. Soffre il dinamismo dei dirimpettai in maglia gialloblu. Dal 55' Modesto 5 - Non fa meglio del compagno.

Segre 6 – Prova a scuotere la squadra dal torpore nel primo tempo con un colpo di testa che si stampa sulla traversa, i suoi inserimenti dalle retrovie rappresentano sempre un’arma importante a favore dei rosanero. Dall'85' Gomes sv.

Johnsen 5 – La sensazione è che faccia fatica a trovare la posizione, sovrastato dal ritmo forsennato della Juve Stabia ma anche sfavorito dalla giornata no dei compagni. Dovrebbe accendere la luce, invece va a sbattere su un muro e disputa una delle peggiori prove stagionali.

Palumbo 5,5 – Mezz’ora iniziale da incubo per il fantasista rosanero che, però, sforna un assist d’oro per Segre: solo la traversa salva la Juve Stabia. Maggiormente nel vivo del gioco nella ripresa pur senza brillare particolarmente.

Pojhanpalo 6 – Segna il calcio di rigore che consente al Palermo di rimettersi in pista dopo un’ora di gioco non semplice. Tuttavia anche per lui non è una serata facile e, nel complesso, è Giorgini a vincere il duello individuale.

Filippo Inzaghi 5,5 – 20 tiri a 7 farebbero pensare a un dominio, invece nel primo tempo l’amico e collega Abate lo imbriglia tatticamente. Decisamente meglio nella ripresa, ma il 2-2 rischia di porre fine al sogno promozione diretta con largo anticipo. E sarebbe grave viste le enormi potenzialità dell’organico.

JUVE STABIA

Confente 5,5 – Serata tutto sommato più tranquilla del previsto, il Palermo ci prova in diverse occasioni ma non inquadra quasi mai lo specchio della porta. Punito su rigore e con un tap-in da pochi passi, ma non merita la sufficienza perché è proprio lui a causare il penalty con un’uscita scriteriata.

Giorgini 6,5 – Altra grande prestazione di un calciatore di cui si continua a parlare troppo poco. Contiene benissimo Pojhanpalo che, non a caso, segna soltanto su rigore.

Dalle Mura 6 – Nel primo tempo la sua prestazione rasenta la perfezione, in due circostanze esce dalla propria area di rigore per andare a contrasto con Segre e Palumbo e ne esce vincitore. Un pochino di sofferenza in più nella ripresa. Dall'80' Bellich sv

Diakitè 6 – Prova a dare consigli a Confente quando Pojhanpalo – suo ex compagno di squadra fino a un mese e mezzo fa – si presenta sul dischetto. Ne vien fuori un simpatico siparietto con il bomber, un momento di sportività che consente a tutti di scaricare la tensione. Prova tutto sommato sufficiente. Dal 62' Varnier 5,5 - Si vede sia "arrugginito". Prende subito un giallo, poi rischia molto perdendo banalmente palla al limite della propria area di rigore.

Cacciamani 6,5 – Quando accelera è sempre un fattore, nel primo tempo è lui a tenere alto il baricentro con una serie di ripartenze che denotano personalità e coraggio. Nella ripresa propizia la rete del definitivo 2-2 e per poco non realizza il 2-3 con un tiro sul primo palo disinnescato da Joronen.

Ricciardi 6 – Dalle sue parti transita un certo Augello e non era certo facile prendergli le misure. Tuttavia ha una voglia matta di riscattare l’errore che è costato due punti con la Carrarese e non sfigura affatto. Dal 62' Carissoni 6 - Entra in un momento delicato del match e dà una mano importante.

Pierobon 6,5 – Partita di enorme sacrificio per un giocatore che tanto è mancato alla Juve Stabia nelle settimane scorse. A tratti si piazza a uomo su Segre, seguendolo quando prova a inserirsi nell’area di rigore gialloblu. Esce stremato dopo aver macinato chilometri. Dall’85’ Kassama sv.

Leone 7 – In uno stadio di prestigio conferma di essere un gigante per la squadra di Abate, un calciatore che presto sarà destinato ad altre categorie. Mai banale palla al piede, sempre intelligente e propositivo. Segna con freddezza il rigore dello 0-1 e, nel finale, difende stoicamente il prezioso pareggio.

Torrasi 6 – Sarebbe ingeneroso attribuire insufficienze in una serata comunque positiva per la Juve Stabia. Si impegna al massimo, poi viene condizionato dal giallo. Dal 62' Correia 6 - Buon impatto.

Mosti 7,5 – Ancora lui, sempre lui. Ci ha preso gusto e sta diventando il bomber aggiunto per una squadra che non può prescindere dalla sua qualità. Gela il Barbera con un tiro al volo e, al 95’, compie un recupero eccezionale su Augello in scivolata.

Okoro 6,5 – Diventerà un giocatore importante. Fa reparto da solo in una gara di estrema difficoltà e ha il merito di conquistare il rigore del vantaggio e di proteggere tantissimi palloni con il fisico.

Ignazio Abate 6,5 – Primo tempo da grande squadra, sotto tutti i punti di vista. Deve riflettere sul calo che avviene spesso nei primi 20-25 minuti nella ripresa. Stavolta però c’è stata una grande reazione e il pari è meritato.

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