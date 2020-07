Palermo, salgono le quotazioni di Grosso per la panchina

La candidatura di Fabio Grosso, con cui sono già stati avviati i primi contatti, sembra prendere sempre più quota in casa Palermo, anche se non è l’unico nome sul tavolo di Sagramola e Castagnini per la prossima Serie C. Il tecnico da parte sua sarebbe pronto a scendere di categoria per allenare in una piazza dove si è trovato bene da calciatore. Le perplessità sono però legate alla scarsa esperienza nella categoria e i due ultimi esoneri maturati in condizioni difficili. Gli altri nomi sono sempre quelli di Boscaglia dell’Entella, Italiano dello Spezia e Caserta della Juve Stabia, tutti allenatori con una precisa impronta di gioco visto che il Palermo non ha intenzione di prendere un tecnico per un anno, ma per aprire un ciclo a medio-lungo termine come riferisce il Corriere dello Sport.