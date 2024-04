Ufficiale Palermo, scelto il dopo Corini: in panchina arriva l'ex tecnico del Bari Mignani

Il Palermo ha annunciato sui propri canali ufficiali la scelta per il dopo Eugenio Corini: si tratta dell'ex allenatore del Bari Michele Mignani che con ogni probabilità si legherà ai rosanero per un anno e mezzo (nel comunicato non sono specificati infatti i dettagli del contratto) dopo la risoluzione con il club pugliese che ha allenato fino allo scorso ottobre. Di seguito il comunicato della società siciliana:

"Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Michele Mignani. Il tecnico sarà presentato in conferenza stampa nella giornata di venerdì. A Mignani il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".