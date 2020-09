Pescara, obiettivo Dionisi per l'attacco. L'alternativa è Longo

vedi letture

Il Pescara continua a cercare una punta per la prossima stagione e guarda con grande interesse in casa Frosinone dove potrebbe partire Federico Dionisi desideroso di una nuova avventura e nuovi stimoli dopo sei stagioni con i ciociari. La trattativa non si preannuncia semplice però e per questo la società abruzzese guarda anche a Samuele Longo tornato all’Inter dopo la buona parentesi con il Venezia.