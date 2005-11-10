Ufficiale Pisa, è addio definitivo con Lind: l'attaccante ha firmato un quadriennale col Nordsjaelland

L'esperienza dell'attaccante danese Lind in Italia è terminata. Il classe 2002, arrivato due anni fa al Pisa e protagonista con otto reti in 32 gare della promozione in Serie A dei toscani, è stato infatti acquistato a titolo definitivo da quel Nordsjaelland che l'aveva prelevato in prestito la scorsa estate. In questi mesi il giocatore ha segnato sei reti in 22 gare. Questo il comunicato della formazione danese:

"L'FC Nordsjælland ha acquistato Alexander Lind dal club italiano del Pisa SC, dopo che l'attaccante ventitreenne ha trascorso gran parte della scorsa stagione in prestito a Farum.

Ha esordito con l'FC Nordsjælland il 14 settembre 2025 nella vittoria casalinga per 1-0 contro l'FC Midtjylland e ha disputato un totale di 18 partite di Superliga nella stagione bronzo, realizzando sei gol e quattro assist. Tra le altre cose, ha segnato il gol decisivo nella vittoria casalinga per 1-0 contro il Randers a ottobre e ha anche realizzato un importante gol del pareggio nella vittoria casalinga contro il Brøndby nei playoff primaverili. Ha inoltre disputato quattro partite nella coppa nazionale.

Considerando le partite giocate con il Silkeborg prima del trasferimento al Pisa nell'estate del 2024, l'attaccante ha segnato un totale di 21 gol in 75 partite di Superliga.

Alexander Lind ha firmato un contratto valido fino all'estate del 2030".