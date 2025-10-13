Il Pisa in prestito: l'aria di casa fa bene a Lind. Gli infortuni condizionano Mlakar

Sono tanti i giocatori di proprietà del Pisa in cerca di spazio altrove, vediamo come stanno andando in questi primi mesi:

ALESSANDRO ARENA (Carrarese)

50 minuti complessivi a Carrara, nelle prime due uscite. Ingiudicabile contro il Catanzaro, dove ha giocato gli ultimi 5 minuti, è stato impiegato 45 minuti nel ko casalingo contro l'Avellino alternando buone giocate a momenti anonimi. Da allora solo panchina.

Stato trasferimento:: prestito secco

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

- - -

PIETRO BERUATTO (Spezia)

Tre presenze consecutive da titolare, poi accantonato nelle ultime due gare dove gli sono stati concessi scampoli di partita. Nel complesso una buona prova contro l'Empoli, discreto a Venezia nonostante il ko e negativo nella sconfitta casalinga contro la Juve Stabia. Dovrà convincere il tecnico Luca D'Angelo a ridargli fiducia.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A per 0.5 milioni.

Presenze: 7

Reti: 0

Assist: 0

- - -

NICHOLAS BONFANTI (Mantova)

Dal suo arrivo a Mantova è stato impiegato titolare i 4 partite dove sono più i dolori che le gioie. Appena arrivato appare estraneo al gioco, prendendo un'insufficienza contro il Pescara all'esordio. E anche le successive prestazioni non sono migliori se si eccettua quella di Castellammare di Stabia nella quale strappa un 6.5. Tuttavia lo score per essere un attaccante è piuttosto negativo: zero reti e zero assist.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro e un contro-riscatto fissato a 2.2 milioni di euro.

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ALEXANDER LIND (Nordsjaelland)

Dal suo ritorno in Danimarca è sempre stato impiegato e peraltro da titolare: 5 su 5. Con un rendimento in costante crescita. E nelle ultime due settimane sono arrivate altrettante reti.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Presenze: 5

Reti: 2

Assist: 0

- - -

LEONARDO LORIA (Spezia)

Nelle gerarchie di Luca D'Angelo il portiere è dietro Diego Mascardi e Mouhamadou Sarr. E pur essendo costantemente convocato non è mai sceso in campo.

Stato trasferimento: 0

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0

- - -

JAN MLAKAR (Amiens)

Lo slovacco è stato spedito in Francia, esperienza fin qui condizionata dagli infortuni. Una sola presenza da titolare in mezzo a due spezzoni per un totale di 113' giocati. Ancora ingiudicabile.

Stato trasferimento: prestito secco.

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ADRIAN RAYCHEV (Frosinone)

L'ala bulgara, 19 anni, è arrivata dalla Vis Pesaro in estate è subito girata al Frosinone per permettergli una crescita più graduale. 32 minuti complessivi per lui: dopo l'esordio in Coppa Italia a Cagliari ha potuto fare il suo esordio in Serie B nell'ultimo turno prima della pausa: 8 minuti contro il Venezia.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

- - -

MIHA TRDAN (Krasava ENY)

Lo sloveno, 20 anni, è stato mandato a Cipro ma non è mai stato impiegato. Giusto 5 panchine fra campionato e coppa, senza subentrare.

Stato trasferimento: prestito secco.

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0

- - -

EMANUEL VIGNATO (Larissa)

Si è trasferito in Grecia l'8 settembre. Ancora non è stato convocato.

Stato trasferimento: prestito secco.

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0