Pordenone, Tesser: "Sarà un campionato equilibratissimo. Contento per Diaw"

Secondo pareggio in campionato per il Pordenone, che ha trovato nel Vicenza un avversario determinato ed agguerrito. Nel post partita del Menti l'allenatore neroverde Attilio Tesser ha analizzato la prestazione dei suoi, come riporta Trivenetogoal.it:

"Il pari ci può stare, anche se dopo essere passato in vantaggio onestamente credevo di vincerla. Palo a parte non ricordo grosse parate di Bindi, le migliori occasioni le abbiamo avute noi, almeno tre o quattro. Sono contento della squadra e di come abbiamo reso, sappiamo che sarà un campionato equilibratissimo e lo abbiamo capito anche oggi. Sono contento per Diaw che ha fatto un gran gol e che ha giocato come gli avevo chiesto. Mi dispiace per il gol subito perché abbiamo commesso un’ingenuità nel posizionamento. Adesso c’è la pausa e avremo il tempo di inserire i nuovi. Scavone e Musiolik sono entrati molto bene, non sono frasi fatte ma è realmente così".