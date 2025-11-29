Reggiana-Frosinone, le formazioni ufficiali: Reinhart dal 1', gioza Zilli
Queste le formazioni ufficiali di Reggiana-Frosinone, gara valida per la 14ª giornata di Serie B:
Reggiana (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Bonetti;Libutti, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Girma, Portanova; Tavsan
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Marchizza; Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Zilli, Kvernadze
