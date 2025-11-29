Reggiana, Sibilano: "Dobbiamo essere più cattivi quando creiamo. Con Dionigi..."

Lorenzo Sibilano, vice di Dionigi, in sua assenza per squalifica, ha commentato così la sconfitta casalinga contro il Frosinone: “Penso che la squadra ha disputato un’ottima partita, contro una squadra che in questo momento è in forma e che ha messo sotto parecchie squadre. Noi, secondo me, stiamo stati bravissimi ad interpretarla, ma non lo siamo stati altrettanto a chiudere le occasioni che abbiamo creato. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, loro avevano delle caratteristiche importanti sugli esterni e siamo stati bravi a limitare l’uno contro uno. Nel secondo tempo abbiamo creato occasioni importanti, ma abbiamo commesso un’ingenuità sul gol. I cambi sono stati effettuati per cercare di ribaltare la partita e attaccare noi sugli esterni, mentre all’inizio abbiamo pensato di effettuare un altro tipo di scelta. Sono stati bravi quelli che sono entrati, ma dobbiamo essere più cattivi su ciò che creiamo. Alcuni non erano nelle migliori condizioni, come Marras che stiamo gestendo per un problemino fisico. Sappiamo cosa ci può dare in fase offensiva, e quando, nel finale, i ritmi si sono abbassati siamo stati più cattivi e pericolosi.”

Su Dionigi: “Mi occupo principalmente dei calci piazzati, ma ormai sono venti anni che sono con Dionigi. Prepariamo le partite insieme a tutto il resto dello staff, ormai ci conosciamo bene”.