© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana, il difensore ventisettenne del Parma Kastriot Dermaku (nella foto) non lascerà i Ducali. L'ex Cosenza ha fatto esplicita richiesta di voler rimanere in A con i gialloblu. Sfuma, quindi, l'obiettivo dei granata che potrebbero chiudere nelle prossime ore con il difensore del Pisa Ramzi Aya (29). L'italo-tunisino, in questa prima parte di stagione, si è ben disimpegnato con i nerazzurri risultando uno dei migliori difensori della cadetteria.